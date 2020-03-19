Металлоконструкции для прокладки кабеля от компании «Кубань-Лоток»

Металлические сплошные, перфорированные или сетчатые кабельные лотки вместе с монтажными элементами являются весьма востребованной продукцией для монтажников, которые специализируются на прокладке кабелей.
На сайте ООО «Кубань-Лоток» https://www.kubanlotok.ru/. представлен широкий ассортимент продукции, благодаря которой любой желающий сможет осуществить прокладку кабеля и проводов в местах, особенно подверженных воздействию внешних факторов. Компания изготавливает лотки для кабелей уже более 10 лет и за такой срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который предоставляет исключительно качественную продукцию по минимальной цене от производителя.
Широкий ассортимент металлоконструкций для прокладки кабеля
Как правило, все лотки и металлоконструкции для прокладки кабеля выполнены из оцинкованной стали и дополнительно оснащены твердой подложкой для фиксации проложенных проводов. Огромный ассортимент изготавливаемой продукции включает в себя П-образные и С-образные каналы, профили, углы, соединительные разъемы, кабельные лотки, потолочные основания, электрические лотки, крышки желобов, резьбовые стержни, крепежные винты, подвески и кронштейны, выносные опоры и зажимы.
Вся изготавливаемая продукция направлена на защиту проложенных проводов или кабелей от внешнего механического воздействия. Использование защитных металлоконструкций обусловлено необходимостью защиты электросети и обеспечения безопасности обслуживающего или рабочего персонала.
Преимущества работы с компанией «Кубань-Лоток»
Каждый клиент, который приобретает продукцию в компании «Кубань-Лоток» получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых можно выделить следующие:
- Минимальная отпускная цена на всю кабеленесущую продукцию и крепежные аксессуары без посредников и перекупщиков.
- Вся продукция в наличии на складе компании в достаточном количестве, благодаря чему клиент может заказать любой необходимый объем.
- Принимаются заказы на индивидуальное изготовление кабельных каналов и лотков по спецификациям заказчика.
- Высокое качество продукции достигается благодаря изготовлению металлопроката на современном оборудовании.
- Доставка готовой продукции осуществляется оперативно по всей территории Российской Федерации.
Больше информации вы сможете прочитать на страницах официального сайта ООО «Кубань-Лоток» по адресу kubanlotok.ru.