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Новости » Блоги » Строительство » Металлоконструкции для прокладки кабеля от компании «Кубань-Лоток»

Металлоконструкции для прокладки кабеля от компании «Кубань-Лоток»

Металлические сплошные, перфорированные или сетчатые кабельные лотки вместе с монтажными элементами являются весьма востребованной продукцией для монтажников, которые специализируются на прокладке кабелей.

На сайте ООО «Кубань-Лоток» https://www.kubanlotok.ru/. представлен широкий ассортимент продукции, благодаря которой любой желающий сможет осуществить прокладку кабеля и проводов в местах, особенно подверженных воздействию внешних факторов. Компания изготавливает лотки для кабелей уже более 10 лет и за такой срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который предоставляет исключительно качественную продукцию по минимальной цене от производителя.

Широкий ассортимент металлоконструкций для прокладки кабеля

Как правило, все лотки и металлоконструкции для прокладки кабеля выполнены из оцинкованной стали и дополнительно оснащены твердой подложкой для фиксации проложенных проводов. Огромный ассортимент изготавливаемой продукции включает в себя П-образные и С-образные каналы, профили, углы, соединительные разъемы, кабельные лотки, потолочные основания, электрические лотки, крышки желобов, резьбовые стержни, крепежные винты, подвески и кронштейны, выносные опоры и зажимы.

Вся изготавливаемая продукция направлена на защиту проложенных проводов или кабелей от внешнего механического воздействия. Использование защитных металлоконструкций обусловлено необходимостью защиты электросети и обеспечения безопасности обслуживающего или рабочего персонала.

Преимущества работы с компанией «Кубань-Лоток»

Каждый клиент, который приобретает продукцию в компании «Кубань-Лоток» получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

  • Минимальная отпускная цена на всю кабеленесущую продукцию и крепежные аксессуары без посредников и перекупщиков.
  • Вся продукция в наличии на складе компании в достаточном количестве, благодаря чему клиент может заказать любой необходимый объем.
  • Принимаются заказы на индивидуальное изготовление кабельных каналов и лотков по спецификациям заказчика.
  • Высокое качество продукции достигается благодаря изготовлению металлопроката на современном оборудовании.
  • Доставка готовой продукции осуществляется оперативно по всей территории Российской Федерации.

Больше информации вы сможете прочитать на страницах официального сайта ООО «Кубань-Лоток» по адресу kubanlotok.ru.


Категория: Блоги / Строительство

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Добавлено: 19 мар 2020 в 11:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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