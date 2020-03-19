Металлоконструкции для прокладки кабеля от компании «Кубань-Лоток»

Металлические сплошные, перфорированные или сетчатые кабельные лотки вместе с монтажными элементами являются весьма востребованной продукцией для монтажников, которые специализируются на прокладке кабелей.

На сайте ООО «Кубань-Лоток» https://www.kubanlotok.ru/. представлен широкий ассортимент продукции, благодаря которой любой желающий сможет осуществить прокладку кабеля и проводов в местах, особенно подверженных воздействию внешних факторов. Компания изготавливает лотки для кабелей уже более 10 лет и за такой срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который предоставляет исключительно качественную продукцию по минимальной цене от производителя.

Широкий ассортимент металлоконструкций для прокладки кабеля

Как правило, все лотки и металлоконструкции для прокладки кабеля выполнены из оцинкованной стали и дополнительно оснащены твердой подложкой для фиксации проложенных проводов. Огромный ассортимент изготавливаемой продукции включает в себя П-образные и С-образные каналы, профили, углы, соединительные разъемы, кабельные лотки, потолочные основания, электрические лотки, крышки желобов, резьбовые стержни, крепежные винты, подвески и кронштейны, выносные опоры и зажимы.

Вся изготавливаемая продукция направлена на защиту проложенных проводов или кабелей от внешнего механического воздействия. Использование защитных металлоконструкций обусловлено необходимостью защиты электросети и обеспечения безопасности обслуживающего или рабочего персонала.

Преимущества работы с компанией «Кубань-Лоток»

Каждый клиент, который приобретает продукцию в компании «Кубань-Лоток» получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

Минимальная отпускная цена на всю кабеленесущую продукцию и крепежные аксессуары без посредников и перекупщиков.

Вся продукция в наличии на складе компании в достаточном количестве, благодаря чему клиент может заказать любой необходимый объем.

Принимаются заказы на индивидуальное изготовление кабельных каналов и лотков по спецификациям заказчика.

Высокое качество продукции достигается благодаря изготовлению металлопроката на современном оборудовании.

Доставка готовой продукции осуществляется оперативно по всей территории Российской Федерации.

Больше информации вы сможете прочитать на страницах официального сайта ООО «Кубань-Лоток» по адресу kubanlotok.ru.