МИД отменяет или переносит все командировки

Министерство иностранных дел России отменяет или переносит все командировки, ведомство полностью сосредоточилось на возвращении россиян на родину на фоне ситуации с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Практически все зарубежные командировки, визиты, переговоры российского внешнеполитического ведомства и его руководства, руководящего состава, среднего звена либо отменены либо перенесены на более поздние сроки, и все усилия нашего внешнеполитического ведомства сконцентрированы на решении главной поставленной задачи, а именно оказания российским гражданам содействия по возвращению на родину из зарубежных стран", - заявила Захарова на брифинге в четверг.