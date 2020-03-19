Минкультуры выделит 500 млн рублей на реконструкцию Челябинского театра драмы

Реконструкцию Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова могут провести в 2022-2023 году. Министерство культуры РФ готово выделить на ремонт театра 500 миллионов рублей. Такие результаты были достигнуты по итогам рабочей встречи главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным и вице-губернатором Челябинской области Вадимом Евдокимовым. Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook.

В ходе встречи, которая состоялась 19 марта, обсуждался наболевший вопрос капитального ремонта Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова. Изначально капремонт стоял в программе реновации, намеченной на 2023-24 гг. В результате переговоров пришли к выводу, что речь должна идти о реконструкции театра. Более того, провести ее возможно уже в 2022-2023 году, отметила глава комитета по культуре и депутат от Челябинской области Елена Ямпольская. Однако для этого, уточняет она, необходимо, чтобы корректировка проекта была завершена в июле 2020 года.

Осуществляться реконструкция будет по программе софинансирования. Министерство культуры РФ готово выделить на эти цели 500 000 000 рублей. Как рассчитывает Ямпольская, реконструкция здания и модернизация сценического пространства позволят не только сохранить объект культурного наследия регионального значения, но и дадут творческому коллективу театра новый импульс к развитию.

По окончании встречи Елена Ямпольская провела телефонный разговор с губернатором Челябинской области Алексем Текслером. Глава региона пообещал председателю думского Комитета по культуре взять подготовку необходимой документации под личный контроль.