Минздрав Украины объявил о втором уровне коронавируса

Украина вышла на второй уровень передачи коронавируса – внутри страны. Об этом в четверг, 19 марта, заявил директор департамента здравоохранения Владимир Колесник."К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции - внутри страны", - сказал он.Колесник отметил, что метод обсервации граждан, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен."Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", - отметил он.Ранее сообщалось, что большинство заболевших коронавирусом в Украине были инфицированы после контактов внутри страны.За минувшие сутки в ЦОЗ поступило 79 подозрений, протестировано 35 образцов, из них два были положительными - в Киевской и Донецкой областях.Всего в Украине подтверждено 16 случаев заболевания, 2 человека скончались.