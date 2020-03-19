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Новости » Общество » Минздрав Украины объявил о втором уровне коронавируса

Минздрав Украины объявил о втором уровне коронавируса

Минздрав Украины объявил о втором уровне коронавируса
Украина вышла на второй уровень передачи коронавируса – внутри страны. Об этом в четверг, 19 марта, заявил директор департамента здравоохранения Владимир Колесник.

"К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции - внутри страны", - сказал он.

Колесник отметил, что метод обсервации граждан, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен.

"Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", - отметил он.
Ранее сообщалось, что большинство заболевших коронавирусом в Украине были инфицированы после контактов внутри страны.

За минувшие сутки в ЦОЗ поступило 79 подозрений, протестировано 35 образцов, из них два были положительными - в Киевской и Донецкой областях.

Всего в Украине подтверждено 16 случаев заболевания, 2 человека скончались.

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Добавлено: 19 мар 2020 в 17:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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