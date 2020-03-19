МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта

Герой из сказки Корнея Чуковского "Мойдодыр" поможет остановить эпидемию вируса COVID-19: его именем назван челлендж, запущенный Иваном Ургантом и подхваченный многими российскими звездами. Павел Воля, Лера Кудрявцева, Павел Деревянко, Илья Лагутенко и другие знаменитости делался в инстаграме своими вдохновляющими примерами мытья рук.

О том, что чистота — залог здоровья напомнили на Первом канале в недавнем эфире телешоу "Вечерний Ургант". Александр Гудков провел для Ивана и гостя студии, актера Григория Добрыгина, мастер-класс по правильному мытью рук.





С каждым днем, напомним, растет число заразившихся коронавирусом по всему миру, и среди одной из мер профилактики заболевания действительно является мытье рук с мылом.





Лера Кудрявцева





Павел Деревянко





Камиль Ларин





Павел Воля

Видео из Instagram

Гарик Сукачев

Илья Лагутенко