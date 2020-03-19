Показать меню
Актуально
Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море? Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки В России предложили лишать лицензии врачей за «прививки от В России предложили лишать лицензии врачей за «прививки от коронавируса» В Узбекистане из-за коронавируса вводят налоговые каникулы В Узбекистане из-за коронавируса вводят налоговые каникулы В Госдуме предложили расширить "антивирусный" пакет помощи В Госдуме предложили расширить "антивирусный" пакет помощи бизнесу Universal будет выкладывать онлайн кинопремьеры в день Universal будет выкладывать онлайн кинопремьеры в день показа Врач рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса Врач рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса Привез заразу из Египта: первый случай коронавируса Привез заразу из Египта: первый случай коронавируса зафиксирован в Мариуполе Наталья Бочкарева дала совет россиянам во время пандемии Наталья Бочкарева дала совет россиянам во время пандемии
Новости » Шоу-бизнес » #МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта

#МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта

#МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта

Герой из сказки Корнея Чуковского "Мойдодыр" поможет остановить эпидемию вируса COVID-19: его именем назван челлендж, запущенный Иваном Ургантом и подхваченный многими российскими звездами. Павел Воля, Лера Кудрявцева, Павел Деревянко, Илья Лагутенко и другие знаменитости делался в инстаграме своими вдохновляющими примерами мытья рук.

О том, что чистота — залог здоровья напомнили на Первом канале в недавнем эфире телешоу "Вечерний Ургант". Александр Гудков провел для Ивана и гостя студии, актера Григория Добрыгина, мастер-класс по правильному мытью рук.


С каждым днем, напомним, растет число заразившихся коронавирусом по всему миру, и среди одной из мер профилактики заболевания действительно является мытье рук с мылом.


Лера Кудрявцева


Павел Деревянко


Камиль Ларин


Павел Воля


 


Видео из Instagram


 


Гарик Сукачев


 


Илья Лагутенко


Материалы по теме:

Российские звезды запустили в соцсетях #мойдодырчеллендж
Лера Кудрявцева решила сменить имидж (фото)
Лера Кудрявцева показала свое детское фото
Лера Кудрявцева призналась, что из-за возраста у нее ухудшилась внешность
Добавлено: 19 мар 2020 в 22:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?

Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?

19 мар 07:14В мире
далее..
Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили

Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили

19 мар 05:20Экономика
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА НовостиВероятность нехватки продуктов питания в России из-за коронавируса оценили. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам далее..
Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь

Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь

19 мар 06:21Украина
Преодолеть пандемию коронавируса Украине поможет Китай. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Речь о срочной гуманитарной помощи, по его далее..
МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек

МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек

19 мар 05:56Россия
Пандемия коронавируса Covid-19 оставит без работы почти 25 млн человек. Об этом сообщается на сайте Международной организации труда (МОТ, специализированное учреждение ООН). В МОТ далее..
В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек

В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек

19 мар 06:14В мире
В США подтверждены уже более 9 тысяч случаев коронавируса COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты федеральной и местной статистики.По далее..
Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года

Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года

19 мар 06:07Новости на сегодня
Василиса Володина поделилась своим экспертным мнением относительно дня весеннего равноденствия в 2020 году. В этот же день начнется новый астрологический год, астрономическая далее..



Лента новостей
В ЕАЭС создан координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией

Украинцев освободили от долгов на время карантина

В Нур-Султане закроют все магазины, кроме продуктовых

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело после избиения врача

Нефть показывает рост, уходя от показателей 2002 года

Иран признал смерть одного человека от коронавируса каждые десять минут

Россия во II квартале может поставить в Белоруссию 6 млн тонн нефти

Российский экономист дал советы, как сохранить рублевые сбережения в кризис

65-летняя жена, подруга или дочь Екатерины Терешкович: кто родит ребенка Гогену Солнцеву

"Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной больницы жестко обратилась к властям

Жириновский в ответ на анекдот предложил Лукашенко выпить

Россия призвала Украину остановить поход на Крым

Названы способы, которыми председатели ТСЖ "пилят" деньги

Стало известно о возможных проблемах с поставками алкоголя в Россию

Танцор-«пухляш» из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»

Химики-аналитики пришли на помощь судебным энтомологам

В Иваново сбежавший пациент вернулся в больницу

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

США внесли в санкционный список по Ирану пять компаний из ОАЭ

МИД отменяет или переносит все командировки

В Норвегии число жертв коронавируса достигло семи человек

Эминем назвал победителя своего челленджа по скорости чтения рэпа

Последние новости
Газета составила «расстрельный список» из противников поправок в Конституцию Газета составила «расстрельный список» из противников поправок в Конституцию К 90-летию Бориса Ельцина снимут сериал «Сердечный приступ» К 90-летию Бориса Ельцина снимут сериал «Сердечный приступ» #МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана #МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта Дрейк оказался на карантине после вечера с зараженным коронавирусом спортсменом Дрейк оказался на карантине после вечера с зараженным коронавирусом спортсменом Академик назвал нарушителей карантина "бактериологическими бомбами" Академик назвал нарушителей карантина "бактериологическими бомбами" «Президент военного времени» назвал медпрепарат против коронавируса «Президент военного времени» назвал медпрепарат против коронавируса Нефть подорожала Нефть подорожала Стало известно, с кем теперь работает "пухляш" из клипа Little Big Стало известно, с кем теперь работает "пухляш" из клипа Little Big Вассерман предрек вторую волну пандемии коронавируса Вассерман предрек вторую волну пандемии коронавируса ЦИК планирует рассмотреть порядок организации голосования по поправкам ЦИК планирует рассмотреть порядок организации голосования по поправкам Немецкий зоолог назвал новые виды акул в честь своих дочерей Немецкий зоолог назвал новые виды акул в честь своих дочерей
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"