МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек

Пандемия коронавируса Covid-19 оставит без работы почти 25 млн человек. Об этом сообщается на сайте Международной организации труда (МОТ, специализированное учреждение ООН).

В МОТ рассматривают два возможных сценария. При пессимистичном работы лишатся 24,7 млн человек (во время финансового кризиса 2008−2009 годов своих мест лишились 22 млн сотрудников). Оптимистичный прогноз предполагает, что работу потеряют примерно 5,3 млн человек. При этом работники из-за ухудшений условий труда могут потерять только до конца 2020 года от $ 860 млрд до $ 3,4 трлн.

«Пандемия больше не является просто глобальным кризисом в сфере здравоохранения, это еще и серьезный кризис на рынке труда и экономический кризис, оказывающий огромное влияние на людей», — заявил гендиректор МОТ Гай Райдер.

Он уверен, что на кризис человечеству нужно реагировать «единым фронтом» — так, как это было после глобального финансового кризиса в 2008 году, когда самое худшее удалось предотвратить.