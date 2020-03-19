Наталья Бочкарева дала совет россиянам во время пандемии

В ситуации с коронавирусом стоит переосмыслить собственную жизнь, считает актриса Наталья Бочкарева.

Артистка отметила, что каждый человек по-разному воспринимает происходящее в мире в связи с распространением COVID-19, и она не собирается внушать людям свое понимание проблемы.

"Я не призываю вас к определённым мыслям и действиям, но хочу сказать одну очень важную вещь: главное — понять и принять это время, которое нам дали побыть изолированными от привычной ежедневной суеты и переосмыслить свою собственную жизнь", — написала Бочкарева в инстаграме.

Она выразила мнение, что у каждого человека могут найтись жизненные моменты, на которые следует взглянуть с другой стороны.