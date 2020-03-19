Названы способы, которыми председатели ТСЖ "пилят" деньги

Telegram-канал "Домострой" перечислил три основных способа, при помощи которых председатели товариществ собственников жилья воруют деньги – в таких объемах, чтобы "обеспечить себе безбедную старость".

Первым, сравнительно законным способом, названо назначение себе высокой зарплаты. Как правило, жильцы дома не слишком интересуются этим вопросом, и если среди них не найдется никого неравнодушного, глава ТСЖ может получать до 100 тысяч в месяц, что намного выше среднего уровня.

Второй вариант – нанимать родственников и друзей в качестве подрядчиков для выполнения работ. В самых циничных случаях доходит до найма "мертвых душ", а также включения в бюджет работ, которые остаются только на бумаге. Нередко это уборка крыши или рассадка деревьев.

Наконец, третий способ – зарабатывать на мелком бизнесе. Глава ТСЖ может бесплатно (и незаконно) подключить к энергосети дома палатку с шаурмой и получать доход в виде той же шаурмы или денег "в конверте". Поскольку оплата энергопотребления ларька будет равномерно распределена между всеми жителями, заметить факт "спонсирования" малого бизнеса в платежках будет непросто.

"Главное в этом деле свой умный бухгалтер с которым вы с первого класса вместе и он вас прикрывает", – заключили авторы публикации.

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