Нефть показывает рост, уходя от показателей 2002 года

Мировые цены на нефть по состоянию на вечер четверга показывают рост, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась до 27,2 доллара за баррель, на нефть марки WTI – до 25,12 доллара.

Напомним, что днем показатели опускались до уровня 2002 года. Так, цены на Brent опускались ниже 25 долларов, а на WTI – ниже 21 доллара.

ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки либо приемлемого для всех сторон формата ее функционирования. В результате с 1 апреля будут сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке.

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