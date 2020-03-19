Немецкий зоолог назвал новые виды акул в честь своих дочерей

Зоологи из Германии, Великобритании, Танзании и ЮАР описали два новых вида акул из семейства пилоносых, обитающих в западной части Индийского океана, у островов Мадагаскар и Занзибар.

Пилоносые акулы (Pristiophoridae) встречаются в Индийском и южной части Тихого океана. Хотя они находятся в весьма отдаленном родстве с рыбой-пилой (она тоже принадлежит к хрящевым рыбам, но относится не к акулам, а к скатам), каждому бросается в глаза их главное сходство: удлиненное рыло с торчащими по бокам зубами, напоминающее пилу. Этот признак рыбы-пилы и пилоносые акулы получили в ходе эволюции независимо. Если приглядеться, то можно заметить и отличие. У рыбы-пилы все зубцы одинакового размера, а у пилоносых акул обычно чередуются крупные и мелкие зубцы. К тому же пилоносые акулы заметно меньше размером, самые большие из них достигают лишь 1,7 метра, тогда как рыба-пила может вырасти более 6 метров в длину. На нижней части рыла у пилоносых акул есть пара усиков, играющих роль органа осязания, у рыбы-пилы их нет. И если рыбы-пилы живут на мелководье, то пилоносые акулы чаще предпочитают глубокие воды открытого моря.

У большинства пилоносых акул по бокам туловища располагаются по пять жаберных щелей. Ранее был известен лишь один вид, у которого жаберных щелей было шесть, это пилоносая акула в узком смысле (Pliotrema warreni), встречающаяся у берегов ЮАР и Мозамбика, а также к югу от Мадагаскара. Теперь исследователи нашли еще два шестижаберных вида, названные пилоносыми акулами Кайи и Анны (Pliotrema kajae и Pliotrema annae), в честь дочерей ведущего автора исследования Симона Вайгмана (Simon Weigmann) из Гамбургского университета.

Два экземпляра P. annae были выловлены рыбаками в юго-западной части Индийского океана. Две P. kajae обнаружены учеными в коллекции Музея естественной истории в Лондоне, а затем представители этого вида нашлись и в других музеях. Раньше их не отличали от акулы Pliotrema warreni. Хотя главное отличие новых видов состоит в положении осязательных усиков, у P. kajae и P. annae они находятся примерно на половине расстояния от кончика «пилы» до рта, а у P. warreni расположены намного ближе к рту. P. annae отличается от P. kajae и P. warreni более короткой «пилой».

Публикуя свои результаты в журнале PLOS ONE, исследовательская группа говорит, что открытие двух новых акул показывает, как мало мы еще знаем о жизни в океане и о том, какое влияние мы оказываем на него. «Информация о пилоносых акулах западной части Индийского океана всё еще очень скудна. Но, учитывая их распределение по глубине, можно сказать, что оба новых вида, вероятно, затронуты промысловыми операциями, — говорит Симон Вайгман. — Это, в сочетании с ограниченным ареалом и очевидной редкостью обоих новых видов, вызывает обеспокоенность по поводу того, что они уязвимы для перелова, и их численность может снижаться. Особенно тревожное положение у Pliotrema annae и из-за ее очень небольшого известного ареала, редкости и встречаемости на мелководье, поскольку вид известен только на глубинах от 20 до 35 метров».