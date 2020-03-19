Новый суд Джонни Деппа против Эмбер Херд: отрезанный палец, удушение и другие подробности

56-летний Джонни Депп судится не только со своей бывшей женой, 33-летней Эмбер Херд, обвиняя ее в клевете, но и с британской газетой The Sun. И сегодня состоялся очередной судебный раунд этой схватки. Актер подал в суд на издателя таблоида из-за выхода статьи в 2018 году, в которой утверждалось, что Депп жестоко избил Херд.

На предварительном слушании в среду представители издания по-прежнему утверждали, что Джонни якобы под действием алкоголя и наркотиков напал на Эмбер во время их совместного отпуска в Австралии в 2015 году. В этом деле актриса дает показания, выступая на стороне таблоида. По ее словам, во время поздней ссоры Депп сорвал с нее ночную рубашку, прижал к столу для пинг-понга и душил. Она также уверяет, что в какой-то момент он "серьезно повредил себе палец, отрезав его кончик".





Джонни Депп и Эмбер Херд

Однако у Деппа совсем иная трактовка этого скандала, в искажении фактов он и обвиняет The Sun. По его версии, травма пальца произошла из-за того, что Херд бросила в него стеклянную бутылку, прежде чем потушить сигарету о его правую щеку.

Адвокат Адам Волански, защищающий в суде газету The Sun, отметил, что версии сторон диаметрально противоположны, и высказал предположение, что якобы не в пользу аргументов Деппа свидетельствуют его письма к врачу Дэвиду Кипперу от 7 и 19 марта 2015 года.

Я отрезал себе кончик среднего пальца. Что же мне теперь делать? За исключением, конечно, поездки в больницу. Мне так неловко из-за того, что я с ней во что-то ввязываюсь. К черту весь мир,— приводит пресса слова из письма.





Затем, 12 дней спустя, Джонни отправил второе сообщение доктору Кипперу.

Спасибо тебе за все. Я отрубил себе средний палец левой руки в знак того, что никогда больше не отрежу палец. Люблю тебя, братец. Джонни.— говорится в этом сообщении.

Ни Депп, ни Херд лично не присутствовали на судебном заседании в среду: он, если верить прессе, сейчас находится на юге Франции, а она — в Лос-Анджелесе. В суде их интересы представляли адвокаты.



