Новым главой Мосгоризбиркома стал Юрий Ермолов

Юрий Ермолов избран председателем Мосгоризбиркома, соответствующее решение принято в четверг.

"По результатам тайного голосования председателем комиссии выбран Юрий Алексеевич Ермолов", - озвучил результаты голосования член комиссии Фаяс Халилулин.

В состав счетной комиссии вошли члены МГИК Вячеслав Дунаев, Андрей Парамонов и Фаяс Халилулин.

Валентин Горбунов ушел в отставку по собственному желанию, в составе комиссии он остается. Горбунов работал в Мосгоризбиркоме с 1993 года, впервые начал заниматься организацией и проведением выборов в 1970-х годах. С 1995 года является председателем комиссии.