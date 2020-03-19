ОАЭ ввели новое требование для желающих прибыть в страну

Любое лицо, которое желает прибыть в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), включая граждан этой страны, должны пройти 14-дневный карантин по месту их нынешнего проживания. Им также предписано «следовать инструкциям соответствующих властей», передаёт сегодня, 19 марта, телеканал «Аль-Арабия» новое требование правительтства ОАЭ в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа (Covid-19).

Каким образом профильные государственные службы Эмиратов будут удостоверяться в том, что прибывающие в страну прошли 14-дневный карантин, не уточняется. При этом указывается, что нарушение процедур домашнего карантина, выход из домов и поставление в опасность жизни других людей будут преследоваться по законам ОАЭ. Об этом заявил накануне, 18 марта, генеральный прокурор Эмиратов Хамад Саиф аль-Шамси. По его словам, физические и юридические лица, которые нарушают введённые запреты и ограничения со стороны соответствующих органов для сдерживания распространения коронавируса будут привлекаться к ответственности по всей строгости закона.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения ОАЭ, число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране составляет 113. Первый зарегистрированный случай заболевания Covid-19 был обнаружен в Дубае 29 января в семье из четырёх человек, приехавших из Китая. Накануне стало известно о пятом случае заражения коронавирусом гражданина России в ОАЭ.