Объем грузоперевозок между Россией и КНР растет, несмотря на пандемию

Объемы грузоперевозок между Россией и Китаем постепенно возрастают, несмотря на пандемию COVID-19, заявил РИА Новости генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.

"По нашим оценкам, в настоящее время объемы грузоперевозок между нашими странами постепенно возрастают. Ежедневно через наземные пункты пропуска на российско-китайской границе проходят более 300 грузовиков, 30-35 поездов. Из России везут в основном древесину, сою, уголь, руду, а также удобрения, которые сейчас наиболее востребованы в Китае в связи с начинающимися весенними полевыми работами", - сказал дипломат.

По его словам, "безусловно, взаимная торговля сдерживается сохраняющимися ограничительными мерами, принятыми в наших странах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации".

"Вместе с тем полагаем, что после их отмены российско-китайский товарооборот быстро восстановит прежний уровень", - добавил Ощепков.