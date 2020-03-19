ОНФ запустил "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет

Источник: https://onf.ru

Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил круглосуточную "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019.

Проект единого колл-центра реализуется ОНФ при поддержке Фонда "Росконгресс", Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеров Конституции" и ПАО "Ростелеком".

В настоящее время штабы заработали уже в 28 регионах страны, в остальных регионах их работа будет запущена в ближайшие дни. Пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Телефон "горячей линии": 8 (800)-200-34-11