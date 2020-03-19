Остара — древний праздник кельтов, который отмечается в день весеннего равноденствия. Этот праздник до сих пор справляют многие люди по всему миру, в том числе и в России. Он полон различных традиций.

Кельты, возможно, были самыми большими почитателями весны. В день равноденствия, согласно их верованиям, человек мог заручиться поддержкой природных сил на весь год вперед. Можно проводить ритуалы на любовь, достаток и избавление от проблем.

История и смысл праздника

Остара — это имя кельтской богини плодородия, которая получила свое имя в честь весны. У северных народов Европы в древние времена именно так называли весну. Интересно, что по-английски Пасха — «Easter», что звучит как «Истер». Почему во время смены язычества на христианство именно так назвали Пасху, никто точно не знает.

У кельтов Остара связана с пробуждением природы, с уходом зимы. Весеннее равноденствие было для них началом нового цикла сельскохозяйственных работ. Помимо оживления природы Остара могла даровать людям любовь, счастье, радость. Это был очень важный праздник, который чем-то походил на современный Новый Год.

Богиню Остару и этот важный праздник современные неоязыческие догмы отождествляют с молодостью, новыми силами, возрождением любви, желанием жить и развиваться.

Традиции Остары

Удивительно, но в древности люди в этот день жгли костры, прыгали через них, устраивали массовые гуляния и развлекались. Это очень напоминает славянскую Масленицу, которая тоже раньше была приурочена к весеннему равноденствию, но со временем сместилась на начало Великого поста.

Люди, которые чтут силу природы и уважают древние кельтские обычаи, верят, что в этот день пробуждаются ото сна недобрые силы. Вместе со всем хорошим в мир приходит и плохое, поэтому очень важно разделить одно и другое. В этот день важно задобрить домового, чтобы он не навредил скоту и домочадцам, не сжег дом и не навлек на семью беду. В день весеннего равноденствия до сих пор принято задабривать домового, кладя утром и вечером перед сном на полу на кухне конфеты или другие сладости, а также наливая ему молока.

В этот день запрещено работать, но единственное, что можно делать — вытащить пчел после зимовки на улицу, если конечно, погода позволяет. Костры и песнопения отгоняли от домов и от полей нечистую силу, позволяя людям начать новый год в полной безопасности.

На Остару необходимо загадать желание, поставить перед собой цели на будущее. Богиня любит, когда вокруг царят добро, любовь и дружба, поэтому любые конфликты в древности воспринимались кельтами в этот день как проклятие.

Также в этот праздник важно привести в чистоту свой дом и себя самих. Нельзя выходить из дома, пока не будет чистоты и пока вы не помоетесь, не приведете себя в порядок. Вечером важно навести друзей или близких родственников, сделав им небольшой, но приятный подарок.