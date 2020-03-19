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Новости » Новости на сегодня » Ответ коронавирусу: Даша Жукова, Карли Клосс и Дерек Бласберг устроили онлайн-посиделки

Ответ коронавирусу: Даша Жукова, Карли Клосс и Дерек Бласберг устроили онлайн-посиделки

Ответ коронавирусу: Даша Жукова, Карли Клосс и Дерек Бласберг устроили онлайн-посиделки

Эпидемия коронавируса многих вынудила перейти на дистанционную работу, отказаться от походов в фитнес-клубы, а также от посиделок с друзьями в кафе. Все находятся в одной тарелке и, конечно же, звезды не исключение. Чтобы не впадать в депрессию и поддерживать близких, которые оказались в аналогичной ситуации, многие перешли на видеовстречи.

Так, Дерек Бласберг, Даша Жукова, Карли Клосс, Лорен Санто Доминго и Кристина О'Нил (шеф-редактор журнала WSJ. Magazine) тоже решили не рисковать, а перенесли свои традиционные встречи в вирутальное пространство.


Каждый месяц последние десять лет мы встречались и обедали с этими четырьмя дамами. Сегодня мы проводим видеоконференции, и знаете что? Обед был таким же острым,

— написал Дерек под фотографией, на которой друзья болтают по скайпу.


Карли Клосс, Ник Браун, Дерек Бласберг и Даша Жукова


Алекса Чанг, Дерек Бласберг и Карли Клосс

Надо сказать, что сейчас даже можно посидеть в онлайн-баре (наши коллеги из The Village уже опробовали новый формат) и послушать онлайн-концерт любимой группы (например, "Би-2").

Что уж тут говорить, по слухам, нас ждет ежедневный крестный ход во избавление от коронавируса через инстаграм... Служители Высоко-Петровского монастыря Москвы обойдут вокруг храма и покажут это в прямом эфире в соцсети. В общем, сейчас есть веская причина не выходить из дома.



Дерек Бласберг, Джошуа Кушнер, Карли Клосс и Даша Жукова

Если вы уже перешли на самоизоляцию, предлагаем вам прочитать наш материал о том, как провести время с пользой.


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Добавлено: 19 мар 2020 в 16:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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