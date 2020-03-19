Певица Бьянка опубликовала в Сети песню о любви во время коронавируса

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) представила в Сети шуточный трек "Пандемия". В нем ее героиня влюбляется в молодого человека, зараженного коронавирусом.

"Мама-миа, пандемия. Заграницу выехать не могу. Я влюбилась, как в первый раз, но у него коронавирус", — поет исполнительница.

Пользователи неоднозначно приняли новую работу R&B-певицы. В Сети мнения разошлись.

"Не нравится. Люблю люблю твои песни, но это бред", — прокомментировала @toria____

"Хайпует на смертях людей от этого вируса", — возмутился @furfriday

"Мое поколение не хайпует, а просто живет", — ответила ему Бьянка.

"Надо отвлекать людей от этой истерики! Больше самоиронии и веселья", — считает @gogogosha