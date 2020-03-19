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Новости » Украина » Подвези врача: в Украине запустили полезный флешмоб

Подвези врача: в Украине запустили полезный флешмоб

Подвези врача: в Украине запустили полезный флешмоб

Автомобилистов в Украине призвали подвозить на работу медработников, которые находятся на передовой борьбы с пандемией COVID-19 и оказались в сложной ситуации из-за отмены электричек, пригородных автобусов и закрытого метро. Сами медики инициируют флешмоб «Подвези медика на работу».

Для медицинских работников и неравнодушных водителей Киева и области создали канал MedHelpKyiv в Telegram. Для медработников Ривненской области — https://t.me/HelpDoctorRivne. Специальная группа создана в Viber, сообщает ZN, UA.

В МВД обратились с такой же просьбой ко всем автомобилистам.

«Дорогие автомобилисты, огромная просьба к вам. Если у вас есть среди соседей врачи и вы едете на работу, предложите их подвезти. Давайте больше заботиться друг о друге, насколько это возможно в условиях карантина», — говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что власть столицы на период карантина организует развозку к местам работы тех специалистов, которые важны для того, чтобы город мог жить. Речь идет о медиках, полицейских, работниках предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о планах частично восстановить работу метро в столице до завершения карантина.

Как сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал укранцев строго соблюдать все требования карантина, а прежде всего, самоизоляцию.


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Добавлено: 19 мар 2020 в 10:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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