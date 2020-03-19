© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЕвросоюз обвинил Россию в дезинформации вокруг пандемии коронавируса. В интервью Sputnik International европейские эксперты высказали свое мнение на этот счет.
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"Постыдно". Эксперты об обвинении Евросоюза в адрес РФ по коронавирусу
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Автор: Алексей Вольцев
Добавлено: 19 мар 2020 в 02:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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