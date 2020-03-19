Президент России: информация о коронавирусе от органов власти объективна, так будет и впредь

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Информация о ситуации с коронавирусом, поступающая от органов власти, объективная, так будет и впредь. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ.



"Есть момент какой: органы власти могут не владеть целиком информацией, потому что люди не обращаются - а) - иногда, б) сами не знают, что они больны, и очень большой латентный период скрытый, когда нет признаков заболевания. Но все, что выдается в Москве, в других городах, Министерством здравоохранения, это все объективная информация, это та информация, которой владеют сами эти органы власти. И так и будет в дальнейшем, будет оперативной эта информация и максимально полноценной и абсолютно достоверной", - сказал он на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Владимир Путин также призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ. По его словам, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.



"Что касается информации, то информация объективная. Не нужно верить каким-то вбросам, как вы сказали, фейкам там всяким. Кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делают власти на региональном, на федеральном уровне, муниципальном, панику какую-то вызвать" - сказал Путин.

