«Президент военного времени» назвал медпрепарат против коронавируса

Рабочая группа по борьбе с эпидемией коронавируса нового типа (Covid-19) в Соединённых Штатах провела сегодня, 19 марта, очередной пресс-брифинг, посвящённый развитию событий и мерам, принимаемым в США, чтобы остановить распространение заболевания. Открывший брифинг президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что по завершении борьбы с коронавирусом американская экономика сделает новый рывок в своем развитии, передаёт «Голос Америки».

Глава государства высоко оценил работу всех ведомств, участвующих в борьбе с эпидемией. Трамп остановился на вопросе о медикаментах, которые рассматриваются медиками как эффективные средства против коронавируса. В ходе брифинга он рассказал, что поручил Управлению по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов при Министерстве здравоохранения США упростить существующие процедуры, чтобы ускорить разработку методов лечения коронавируса. «Мы должны устранить все барьеры», — подчеркнул американский лидер.

Касаясь используемых и разрабатываемых медикаментов, президент отметил, что вскоре лицам, страдающим от коронавируса, станет доступно лекарство против малярии (Гидроксихлорохин, Hydroxychloroquine), которое можно использовать и в ситуации нынешней эпидемии.

Вице-президент США Майкл Пенс напомнил, что средства тестирования на коронавирус теперь доступны во всех штатах страны.

Ранее в четверг министр финансов Стивен Мнучин призвал Конгресс США принять пакет мер экономического стимулирования в размере триллиона долларов к началу следующей недели. По словам главы Минфина, он рассчитывает, что инициатива, предусматривающая денежные выплаты американцам, получит поддержку обеих партий.

Президент Трамп взял на себя чрезвычайные полномочия для мобилизации промышленности на борьбу с коронавирусом. Решение было принято на фоне усиления негативных последствий от пандемии, когда крупные американские автопроизводители заявили, что они закрывают заводы в Северной Америке. Назвав себя «президентом военного времени», Трамп воспользовался Законом об оборонном производстве 1950 года, чтобы иметь возможность направлять промышленность на восполнение дефицита повязок для лица, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и других изделий, в то время как больницы готовятся к наплыву пациентов. Закон, принятый в годы Корейской войны (1950−1953 гг.), наделяет президента чрезвычайными полномочиями, позволяющими принуждать предприятия расширять производство и выпускать жизненно необходимые материалы.

Согласно последним данным, в США подтверждено 10 259 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 152 больных умерли. Во всех 50 американских штатах, федеральном округе Колумбия, обнаружены случаи инфицирования коронавирусом.

Во всём мире зарегистрировано свыше 218 тыс. случаев заражения Covid-19, более 84 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 8,8 тыс. пациентов.