Приближающийся к Земле огромный космический объект попал в объективы телескопов

Бразильский астроном Тио Абадом заявляет, что к Земле приближается огромное небесное тело. Его уже несколько раз фиксировали наземные и космические телескопы. Сейчас неизвестный объект находится где-то возле Юпитера и Сатурна, но его скорость с каждым днем становится все больше.

Исследователи выдвигают различные догадки о том, чем может являться огромное космическое тело. Сразу же вспомнились теории о загадочной Планете Х, известной как Нибиру. Уфологи считают, что это может быть гигантский инопланетный корабль.

На фоне таких событий всех заинтересовала странная аномалия, которая наблюдалась на прошлой неделе в Трентоне, штат Нью-Джерси. Алонсо Энтом смог снять на камеру какой-то небесный объект, расположенный рядом с Солнцем.

Алонсо заявил, что объект двигался очень быстро, но ему удалось его запечатлеть. Таинственное явление продолжалось всего около 5 минут, а затем все исчезло, пишет earth-chronicles.ru.