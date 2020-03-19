Приложение «Градиент»: какой национальности Ольга Бузова, Ксения Бородина и другие звезды

Звезды запустили очередной флэшмоб в Сети. На этот раз они опробовали приложение, которое может определить национальность человека по чертам лица. Эксперименты на себе уже провели Ольга Бузова, Анастасия Решетова, Яна Рудковская и другие звезды.

34-летняя Ольга Бузова загрузила в свой смартфон новое приложение Gradient, которое определяет какой национальности соответствуют черты лица человека. Результаты она опубликовала в микроблоге. Так выяснилось, что артистка на 38% русская, на 27% — еврейка и на 13% — немка. Однако не обошлось и без неожиданностей. Программа «решила», что певица на 22% похожа на... мексиканскую девушку. «Смотрите, как интересно. В каждом из нас есть черты нескольких национальностей. Может, я профи в мексиканской сальсе?» — отозвалась звезда.

Не менее удивлена была и 37-летняя Анна Седокова. Приложение определило, что артистка на целых 72% уроженка Бразилии, а также в ней есть примесь мексиканской, шведской и чуть-чуть еврейской крови. «И почему мне раньше никто не говорил, что я похожа на бразильянку. А какие национальности определяются у вас?» — спросила она поклонников.





45-летняя Яна Рудковская, которая сейчас находится на карантине после поездки в Париж, подошла к делу серьезно и проверила всех членов семьи. Так, в лицах ее старших сыновей Gradient «разглядел» немного арабского и шведского, Саше Плющенко досталось 4% британской внешности, супругу Евгению — 5% австралийской, а сама Яна на 76% оказалась австрийкой.

«Расклад оказался весьма неожиданным, но и по анализам слюны ситуация у меня похожая. Мои все прапрабабушки и прапрадедушки из Польши и Венгрии, но, видимо, я многого еще не знала. Самыми русскими оказались Саня и Коля, но, если про Колю как раз все понятно, то Саня попал как «кур во щи», а Андрей совпал идеально!» — написала продюсер о сыновьях.

Приняла участие в своеобразном флэшмобе и 37-летняя Ксения Бородина. Интересно, что приложение точно определило ее происхождение — по маме теледива действительно русская, а по отцу — армянка. Правда, не обошлось и без сюрпризов. «Меня, признаться, результат удивил. Насчет русской и армянки все понятно, а вот откуда во мне испанские корни? Это надо разбираться», — делилась звезда.

Приложение почти «угадало» происхождение 40-летнего Михаила Галустяна, приписав ему 55% армянской крови. Но один пункт виртуального анализа изрядно удивил. Оказалось, на 4% юморист выглядит... китайцем. «Это от «Кунг-фу панды» осталось», — в шутку напомнили ему поклонники о работе над мультфильмом про китайского воина.

Фото: Legion-Media, Instagram