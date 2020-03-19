Принц Джордж и принцесса Шарлотта перейдут на дистанционное обучение

Дети 38-летней Кейт Миддлтон и 37-летнего принца Уильяма, шестилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта, теперь будут учиться дома — их перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.

В связи с растущим числом детей и сотрудников, отсутствующих в школе из-за ситуации с коронавирусом, лондонские дневные школы Thomas's Battersea решили перейти на дистанционное обучение с пятницы, 20 марта. Начиная с этого дня учебная программа будет преподаваться через онлайн-платформы, и мы попросили родителей оставить своих детей дома, чтобы они учились через эту систему,

— говорится в официальном заявлении школы.

При этом школа будет открыта до последнего дня семестра для тех детей, у чьих родителей нет возможности находиться вместе с ними дома по причине работы (если они, к примеру, являются медицинскими работниками).





Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем

Напомним, что несколько недель назад несколько учеников этой школы поместили на карантин из-за подозрения на заболевание коронавирусом.

Как и все школы, мы очень серьезно относимся к потенциальным рискам, связанным с распространением COVID-19, и следуем указаниям правительства в отношении как профилактики инфекции, так и случаев, когда персонал или учащиеся попадают под подозрение заражения вирусом. В настоящее время у нас есть очень небольшое число учеников, которые прошли тестирование, и они, согласно правительственным рекомендациям, остаются дома до получения результатов своих тестов,

— заявил тогда официальный представитель учебного заведения.





Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Ожидается, что сегодня королевская семья переедет в Виндзорский замок, где пробудет до окончания карантина.