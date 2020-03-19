"Продукты на полках супермаркетов будут". Украинская таможня заявила, что на фуры карантин не распространяется

Ограничения, связанные с введением в Украине карантина из-за коронавируса, не повлияют на обеспечение продуктами. Об этом Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) заявила в сообщении в Facebook."Продукты на полках супермаркетов будут – фуры с товарами курсируют между странами без помех. Со вчерашнего дня Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Впрочем, это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не про здоровую экономику, даже в условиях пандемии", – сказано в посте.В ГТСУ подчеркнули, что 90% товаров, которые потребляют украинцы, – отечественного производства."Мы не критически зависимы от импортируемых продуктов питания", – отметили в ведомстве.