Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Владимир ПутинФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства. Свое оценку лидер страны дал в интервью журналисту Андрею Ванденко в проекте агентства ТАСС.

В разговоре с журналистом Путин заявил, что в 2008 году не знал, вернется ли на должность главы государства в 2012 году. Он добавил, что в тот период такой сценарий рассматривался лишь «как вариант».

«Как Максим Галкин шутит, Путин — это не фамилия, а должность», — заметил на это Ванденко. «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы», — ответил Путин.

Комик пошутил о Путине во время выступления в Новосибирске в октябре 2019 года. Видео с концерта было опубликовано в сети. Галкин тогда заметил, что Путин «соображает лучше нас, потому что он уже давно у власти».

«Люди думают уже, что это не должность, что сама должность называется Путин. И на Путине может быть только Путин», — говорил он. Также в том выступлении он заявил, что на российском телевидении есть цензура, что вызвало ажиотаж в сети и среди коллег Галкина.