Путин прокомментировал "опасения" Запада насчет поправок в Конституцию

Шпиономании нет и не будет, Россия открытая страна, сказал президент РФ Владимир Путин, комментируя вносимые в конституцию РФ ограничения по гражданству и хранению денег в иностранных банках для чиновников на государственных и муниципальных должностях.

"Россия - открытая страна, у нас очень много иностранцев работает, кстати говоря, везде в наших крупных компаниях, в учреждениях различного рода, у нас очень плотные и надежные культурные контакты, широкие очень, научные, образовательные. Ведь поправка, которая вносится в конституцию, касается только высших должностных лиц", - сказал Путин на встрече с общественностью Крыма и Севастополя.

Он отметил, что "ничего общего со шпиономанией, закрытием страны" эта поправка не имеет и иметь не может. "Это все блеф. Больше того, это не иначе как попытка повлиять на внутриполитические процессы внутри самой РФ, с чем мы никогда не соглашались и не согласимся", - добавил Путин.

Президент пояснил, что, если кто-то претендует на должность президента РФ, председателя правительства, министра, то все чаяния и устремления человека должны быть связаны с русским народом и другими народами России.