Путин: власти России будут поддерживать проведение форума "Таврида"

Президент Владимир Путин пообещал в среду на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя поддержку форуму "Таврида".

"Хочу вам пожелать успехов, поблагодарить вас за эту работу. И дальше будем вас поддерживать", - сказал Путин, обращаясь к одной из участниц встречи, которая пригласила его посетить площадку форума в 2020 году. "Очень важно, чтобы у молодых людей, работающих в сфере творчества, был такой магнитик в виде той площадки, которую вы обустраиваете, на которой они могут себя показать, других посмотреть, обменяться знаниями, опытом, что-то вместе придумать, создать какие-то творческие союзы, коллективы", - сказал президент, подчеркнув, что власти будут поддерживать такие проекты с удовольствием.

