Путин высказался о своих планах на 2024 год

Глава России рассказал, каким может стать его статус через четыре года.

Речь идет о ближайших президентских выборах, ожидаемых в 2024 году. Путин подчеркнул, что такой вопрос все же считает несколько преждевременным и ответ на него будет зависеть по большей части от желания самих россиян.

Глава России отметил, что в данном вопросе принципиальны “желания и настроения народа, настрой большинства россиян.

При этом он выразил согласие с тем, что в данной ситуации “российские элиты могут нервничать” ввиду неопределенности момента с властью. А значит “вероятна и разбалансировка”.

Путин отметил, что он отдает себе в этом отчет, однако все же видит первичный источник власти в гражданах страны.

Южный Федеральный напоминает, что в случае положительного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, Владимир Путин получит возможность вновь баллотироваться на президентский пост в 2024 году.