Разновидности локальных очистных сооружений

Для очистки дождевых, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков принято использовать локальные очистные сооружения.

Это оборудование также необходимо для организации процесса водоочистки в частных домовладения, коттеджных поселках, на пищевых производствах и т.д. В России одним из самых известных производителей локальных очистных установок считается компания «Флотенк». Эта организация занимается разработкой проектов, производством и монтажом:

ливневых канализаций;

систем очистки бытовых сточных вод;

систем очистки промышленных стоков и т.д.

Ливневые канализации

Ливневые коллекторы предназначены для эксплуатации в частных домовладениях, общественных заведениях, а также на коммерческих и производственных объектах. Компания «Флотенк» занимается производством канализаций из стеклопластика. Этот уникальный композитный материл обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, он отличается повышенной прочностью и способностью удерживать довольно-таки существенные объемы жидкости. При этом будет сохранена полимерная структура материала. Во-вторых, канализации из стеклопластика чрезвычайно устойчивы к различного рода нагрузкам.

В-третьих, они отличаются небольшим весом, что способствует упрощению процессов транспортировки и установки. Также стоит отметить длительный срок эксплуатации коллекторов из стеклопластика.

Стоит добавить, что ливневые канализации выполняют сразу несколько функций. Главной задачей этих сооружений является аккумулирование всех поверхностных стоков. Они также используются с целью отстаивания и очистки жидкости от минеральных масел, загрязнений и прочих примесей.

Системы очистки бытовых стоков

Для обеспечения очистки бытовых стоков компания «Флотенк» позаботилась о выпуске аэротенка, который представляет собой резервуар с активным илом. Он взаимодействует с очищаемыми стоками путем сорбирования органических веществ. В результате такого взаимодействия эти вещества оказываются на поверхности резервуара. После этого они окисляются под воздействием кислорода. Главным преимуществом такой системы является возможность регулирования процесса очистки в соответствии с условиями эксплуатации.

Системы очистки промышленных стоков

Системы очистки, представленные в ассортименте компании «Флотенк», могут понадобиться нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтебазам, животноводческим комплексам, масложировым производствам, мясо- и рыбокомбинатам, а также организациям, представляющим молочную промышленность.

Подробнее на сайте http://www.flotenk.ru/