Ремонт большого десантного корабля «Александр Шабалин» завершат в 2021 году

Кронштадтский морской завод планирует завершить ремонт большого десантного корабля (БДК) Балтийского флота «Александр Шабалин» в 2021 году. Об этом накануне, 18 марта, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы планируем взять на ремонт и сервисное обслуживание около 140 кораблей и судов в этом году. Среди них большой десантный корабль „Александр Шабалин“, он к нам пришел на большой ремонт, стоит сейчас в доке. Ремонт рассчитан на этот и следующий год», — отметил в пресс-службе.

ИА Newstes напоминает, БДК «Александр Шабалин» был построен на судоверфи в Гданьске (Польша) и спущен на воду в 1985 году, 14 января 1986 года на корабле поднят Военно-морской флаг СССР, он получил наименование БДК-60 и вошел в состав Балтийского флота. В 1986 году ему присвоено имя «Александр Шабалин», в честь дважды Героя Советского Союза — контр-адмирала Александра Осиповича Шабалина.