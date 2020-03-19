Россия обладает значительным ресурсом для борьбы с коронавирусом

Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на такие угрозы, как коронавирусная инфекция, действия кабмина позволили держать ситуацию под контролем и дали запас ценного времени для разработки дополнительных мер, говорится в заявлении правительства.

"Благодаря созданной службе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, финансовой поддержке научных исследований и разработок в этой сфере Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на подобные угрозы", - сообщается в документе о мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, размещенном на сайте кабмина.