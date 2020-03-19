Показать меню
Актуально
Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары Канада запрашивает у России информацию по латышскому Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС» В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал ее у здания суда Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные мемы о коронавирусе Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом США отреагировали на возможность расследования о ветеранах США отреагировали на возможность расследования о ветеранах Латышского легиона СС Опрос показал, как крымчане оценивают присоединение к России Опрос показал, как крымчане оценивают присоединение к России Как начать свой бизнес на примере боулинга Как начать свой бизнес на примере боулинга Пенсионер из Казани своими руками восстановил 60-метровый Пенсионер из Казани своими руками восстановил 60-метровый мост через реку Казанка Голая Волочкова поделилась «прекрасной защитой от Голая Волочкова поделилась «прекрасной защитой от коронавирусов» «Евровидение» переносят на следующий год «Евровидение» переносят на следующий год Пожилым людям рекомендовали реже ходить в магазины из-за Пожилым людям рекомендовали реже ходить в магазины из-за коронавируса Боно из U2 представил в Сети песню, посвященную жителям Боно из U2 представил в Сети песню, посвященную жителям Италии
Новости » Россия » Россия обладает значительным ресурсом для борьбы с коронавирусом

Россия обладает значительным ресурсом для борьбы с коронавирусом

Россия обладает значительным ресурсом для борьбы с коронавирусом
Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на такие угрозы, как коронавирусная инфекция, действия кабмина позволили держать ситуацию под контролем и дали запас ценного времени для разработки дополнительных мер, говорится в заявлении правительства.

"Благодаря созданной службе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, финансовой поддержке научных исследований и разработок в этой сфере Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на подобные угрозы", - сообщается в документе о мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, размещенном на сайте кабмина.


Материалы по теме:

Министр ВВС США назвала Россию главной угрозой для Вашингтона
Дворкович рассказал о роли России в глобальном развитии технологий
Россия ограничит авиасообщение с ЕС из-за коронавируса
Игорь Сечин: «Деятельность «Роснефти» обладает значительным мультипликативным эффектом для экономики страны»
Добавлено: 19 мар 2020 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары

Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары

18 мар 12:35Экономика
Российские ритейлеры с вечера вторника отмечают снижение ажиотажного спроса граждан, который возник на фоне коронавируса, заявил председатель президиума Ассоциации компаний далее..
Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС»

Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС»

18 мар 12:28Политика
Министерство юстиции Канады попросило передать ему информацию о возможном проживании в этой стране бывших участников латышского легиона «Ваффен СС», предположительно причастных к далее..
В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал ее у здания суда

В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал ее у здания суда

18 мар 12:42Россия
В Первоуральске местный житель Вячеслав Попов, который проходил ответчиком по административному делу о побоях жены, набросился на нее с ножом. Женщина скончалась. Ранения получили далее..
Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные мемы о коронавирусе

Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные мемы о коронавирусе

18 мар 12:21Шоу-бизнес
Даже в самые тяжелые времена юмор всегда помогал немного абстрагироваться от насущных проблем и взглянуть на них под другим углом. Вот и в разгар эпидемии коронавируса люди по далее..
Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова

Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова

18 мар 12:49Политика
Любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму заведомо обречены на провал, заявила представитель российского МИД РФ Мария Захарова в своем заявлении о далее..
Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом

Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом

18 мар 13:14Главные новости
Анастасия КиушкинаФото: страница Анастасии Киушкиной «ВКонтакте»Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась китайским коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash. Бывшая далее..



Лента новостей
В Германии резко выросло число зараженных коронавирусом

Актер из «Мстителей» нашел виновного в его заражении коронавирусом

Больной коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского

Комоедица: славянский праздник 20 марта 2020 года

Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?

В России предложили лишать лицензии врачей за «прививки от коронавируса»

В Узбекистане из-за коронавируса вводят налоговые каникулы

Врач рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса

В Госдуме предложили расширить "антивирусный" пакет помощи бизнесу

Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки

Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную

В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек

Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года

МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек

Шубенков осудил "животные инстинкты" россиян из-за скупки туалетной бумаги

Universal будет выкладывать онлайн кинопремьеры в день показа

Наталья Бочкарева дала совет россиянам во время пандемии

Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили

В России задумали усилить ограничения для защиты от коронавируса

Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и другие в новом трейлере сериала "Зулейха открывает глаза"

В Германии призвали покончить с санкциями против России для поддержки экономики

Бьянка спела о любви к зараженному коронавирусом человеку

Последние новости
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть Россия обладает значительным ресурсом для борьбы с коронавирусом Россия обладает значительным ресурсом для борьбы с коронавирусом Гость Дудя рассказал о проклятии его шоу Гость Дудя рассказал о проклятии его шоу Принц Джордж и принцесса Шарлотта перейдут на дистанционное обучение Принц Джордж и принцесса Шарлотта перейдут на дистанционное обучение Экскурсия на остров Джеймса Бонда Экскурсия на остров Джеймса Бонда В правительстве максимально переводят совещания на режим видеосвязи В правительстве максимально переводят совещания на режим видеосвязи Способное достроить «Северный поток — 2» судно не могут застраховать Способное достроить «Северный поток — 2» судно не могут застраховать Терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем можно заменить антисептики для рук Терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем можно заменить антисептики для рук Что пишут в Телеграме: 18 марта Что пишут в Телеграме: 18 марта Британский музей рассказал, какая находка 2019 года была самой ценной Британский музей рассказал, какая находка 2019 года была самой ценной Большая эвакуация: в МИД планируют отправку еще нескольких спецрейсов для возврата украинцев домой Большая эвакуация: в МИД планируют отправку еще нескольких спецрейсов для возврата украинцев домой
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"