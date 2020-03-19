Россия призвала Украину остановить поход на Крым

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Россия призвала Украину остановить готовящийся 3 мая поход на Крым. Такое заявление сделала представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что в данный момент готовится новая провокация — «Марш на Крым». По ее словам, его организаторы из «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещен в России) собираются «в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу». Захарова добавила, что Москва призывает не допустить этого.

6 декабря 2019 года стало известно, что экс-депутат Рады Рефат Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.