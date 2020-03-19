Россия во II квартале может поставить в Белоруссию 6 млн тонн нефти

График экспорта нефти из РФ во втором квартале предусматривает поставку в Белоруссию почти 6 млн тонн. Об этом 19 марта сообщил источник агентству «Интерфакс».

Отмечается, что, несмотря на отсутствие контрактов на поставки нефти из РФ в Белоруссию, график предусматривает поставки в направлении Мозырского и Новополоцкого НПЗ по 2,935 млн тонн каждому. При этом данные объемы значительно выше прошлогодних.

Как сообщало ИА Newstes , из-за несогласованности условий поставок, в январе—феврале белорусские НПЗ получили только 719 тыс. тонн российской нефти. Это на 76% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом график экспорта нефти из РФ во втором квартале предусматривает рост перевалки почти во всех портах и снижение объемов по направлениям в Европу.