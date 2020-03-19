Россиян предупредили об ответственности за распространение фейков о коронавирусе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Роскомнадзор предупредил российские СМИ и интернет-ресурсы об ответственности за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что мониторинг средств массовой коммуникации, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний на предмет фейков, сеющих панику среди россиян и провоцирующих общественное беспокойство, ведется круглосуточно.

В ведомстве добавили, что находятся в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой. Благодаря этому реагировать по каждому выявленному случаю распространения недостоверной информации возможно незамедлительно.

Ранее Роскомнадзор предупредил о том, что из-за пандемии коронавируса увеличилось количество случаев мошенничества в сети. В ведомстве порекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам в электронных письмах, не открывать вложения, а также быть осторожными при вводе данных банковских карт при онлайн-покупках.