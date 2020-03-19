Российская соцсеть запустила онлайн-экскурсии по закрывшимся музеям

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Социальная сеть «Одноклассники» запустила раздел с онлайн-экскурсиями по крупнейшим российским музеям, которые закрылись на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщается в официальном блоге соцсети.

Отправиться на виртуальную прогулку можно, посетив портал «Мы в музей», который «Одноклассники» запустили в прошлом году, или видеоплатформу самой соцсети, указав хэштеги #культурнаявесна и #мывмузей. При этом для просмотра онлайн-экскурсии быть зарегистрированным в «Одноклассниках» необязательно.

На данный момент пользователям доступны экскурсии по постоянным и временным экспозициям ГМИИ имени Пушкина, Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея,Музея современного искусства «Гараж», Московского музея современного искусства и других российских музеев. В частности, на платформе представлены видео с недавно открывшейся в ГМИИ имени Пушкина выставки «Тату» и юбилейной выставки современного искусства «ММОМА 99/19».

Как отмечается, в дальнейшем «Одноклассники» рассчитывают расширить список своих партнеров среди российских учреждений культуры и разместить на портале еще больше эфиров с выставок, образовательных онлайн-лекций и мастер-классов.

В феврале «Одноклассники» совместно с телеканалом «МУЛЬТ» запустили приложение с детским контентом «Время в подарок». Приложение было призвано помочь российским родителям отдохнуть в День святого Валентина, пока их лети смотрят любимые мультфильмы.