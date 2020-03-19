Российские ученые первыми показали снимки вируса Covid-2019 под микроскопом

Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора впервые опубликовали снимки коронавируса Covid-2019 под микроскопом.

Кадр был получен путем негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц на фото составляет до 120 нм.

Как сообщал Ruposters, ранее российские ученые расшифровали геном коронавируса Covid-2019. Полученные сведения планируется использовать для разработки вакцин и противовирусных препаратов.