Российские ученые показали коронавирус под микроскопом

Роспотребнадзор показал фотографии коронавируса, геном которого смогли полностью расшифровать специалисты из НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

Как отметил и.о. директора института, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, из-за новизны коронавируса критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию России, а также его изменения.

"Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса", — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире.

России подтвердили 147 случаев заражения, один человек умер. Пять человек выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.