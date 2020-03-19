Российские звезды запустили в соцсетях #мойдодырчеллендж

Звезды российского шоу-бизнеса запустили в соцсетях #мойдодырчеллендж, чтобы доказать, что пандемия коронавируса - не повод поддаваться панике.

Во флешмобе приняли участие звезды российского шоу-бизнеса, они показали, как правильно мыть руки в период пандемии. Павел Воля, Вадим Галыгин, Павел Деревянко с дочерью, Михаил Шуфутинский, Андрей Рожков, Евгений Стычкин, Екатерина Волкова, Катя Лель, Анита Цой и другие тщательно помыли руки на видео под веселую детскую песню "Мойдодыр".

Ранее Роспотребнадзор рассказал о профилактике распространения коронавируса Covid-19 и принципах карантина в домашних условиях.