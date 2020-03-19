Российских туристов эвакуируют из Черногории рейсами S7 и "Победы"

Туристов из России перевезут на родину рейсами авиакомпаний S7 и "Победа" из Черногории в четверг, сообщает посольство России в Черногории.

Ранее в российском посольстве сообщили РИА Новости, что из Черногории вылетел рейс компании "Аэрофлот", который доставит на родину первых 150 россиян, оставшихся в стране после введения мер против коронавируса.





"Уважаемые друзья! Достигнуты договоренности о том, что 19 марта будут осуществлены рейсы компаний "С7" и "Победа" из Черногории в Россию. Российские авиаперевозчики получили разрешение черногорской стороны", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в =68.ARApsq75Nj1lO2skSSEaf9Rw0bTyk_8kcMojso5etfaRMdG-CNuKqjuWhM2Ocl9z-Bz3kikgKnW2j7wdKjLXqmW1mj3MW4JsEFgmNPcHgUoOOK1zWHB3-Ap4buR92WBT1sGJDijlBMyCokPbltLtlALNWi6JFMYYK3pieO-U38XY3tO6sTh1egjtY1c_f8C7giROZllYQaDvh-gn_M0mHQDJqG8HccihxT0Vqwc8_cMI1ULawaqcSyp4y0jpg1w1CfwfQtgCosDDqIeJFrINFzzb7bSd1yl2xdLvvC6W0tg0AWmOq39Y57yitlqK47Hfc7uSiGNbiX0h0Vlcr8R2HZW9&__tn__=-R]Facebook.

Добавляется, что рейсы будут вылетать из аэропорта Подгорицы.

коронавируса. Страна приостановила авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение и закрыла границы для въезда иностранцев.