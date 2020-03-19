Российский экономист дал советы, как сохранить рублевые сбережения в кризис

Падение курса рубля породило вполне логичный вопрос - как в условиях кризиса не потерять свои рублевые сбережения. Ответ на него дал Евгений Коган, являющийся профессором Высшей школы экономики.

Специалист отметил, что стоит обратить свое внимание на долгосрочные рублевые акции отечественных компаний.

По его мнению, в настоящий момент ценные бумаги на мировых рынках упали до минимальных значений. При этом через пару лет они способны существенно взлететь в цене. Однако риски все же никто не отменял, присовокупил эксперт.

Он также предостерег россиян от проведения валютных операций, так как “уже поздно суетиться”. Коган полагает, что скупка валюты в текущей ситуации попросту бессмысленна. Эксперт поясняет, что оказать положительное влияние на сложившееся положение дел смог бы Центробанк в случае удержания ключевой ставки. Однако ЦБ РФ, по мнению Когана, станет действовать крайне осторожно, и в целях стабилизации отечественной валюты все же поднимет ключевую ставку.