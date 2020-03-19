Ростовские предприятия готовы обеспечить продуктами соседние регионы

Запасов сельхозпродукции и продовольствия в Ростовской области достаточно, в случае необходимости предприятия пищевой промышленности готовы увеличить мощности и обеспечить продовольствием не только свой, но и соседние регионы, сообщает правительство Ростовской области.

По данным департамента потребрынка региона, в последнее время торговые сети фиксируют рост спроса на крупы, консервы, макаронные изделия, сахар и некоторые другие товары. Необоснованно завышенный спрос в отдельных случаях приводит к образованию пустых полок в торговых предприятиях, где персонал магазинов не всегда справляется с выкладкой товаров.

"Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности загружены в среднем на уровне 55%. В случае необходимости они готовы увеличить имеющиеся мощности и обеспечить продовольствием не только жителей Дона, но и соседние регионы", - говорится в информации.

По словам первого замглавы области Виктора Гончарова, в целом запасов сельхозпродукции и продовольствия, в том числе зерна, в Ростовской области достаточно. Необоснованного роста отпускных цен на продукцию не выявлено.