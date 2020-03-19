Показать меню
Актуально
Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море? Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек США расширили санкции против Ирана на фоне ракетных ударов США расширили санкции против Ирана на фоне ракетных ударов в Ираке Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки В России предложили лишать лицензии врачей за «прививки от В России предложили лишать лицензии врачей за «прививки от коронавируса» В Узбекистане из-за коронавируса вводят налоговые каникулы В Узбекистане из-за коронавируса вводят налоговые каникулы В Госдуме предложили расширить "антивирусный" пакет помощи В Госдуме предложили расширить "антивирусный" пакет помощи бизнесу Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили Врач рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса Врач рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса Universal будет выкладывать онлайн кинопремьеры в день Universal будет выкладывать онлайн кинопремьеры в день показа Привез заразу из Египта: первый случай коронавируса Привез заразу из Египта: первый случай коронавируса зафиксирован в Мариуполе
Новости » Шоу-бизнес » С сына Лянки Грыу сняли страшный диагноз

С сына Лянки Грыу сняли страшный диагноз

С сына Лянки Грыу сняли страшный диагноз
В феврале сыну Лянки Грыу исполнилось девять лет. За это время Максим ни разу не виделся с родным дедушкой — в прошлом успешным молдавским актером Георге Грыу, которого на пике популярности сравнивали с самим Аленом Делоном.

Радость от появления на свет сына длилась недолго: врачи диагностировали у мальчика задержку речевого развития и... аутизм.

«В России нам прописали серьезные препараты, сильно влияющие на работу мозга. В связи с этим мы стали искать других специалистов. Поехали в Нью-Йорк, прошли необходимые тесты. Так в моей жизни появился этот город. Доктор сказала мне, что каждый день я должна быть со своим ребенком, заниматься с ним... А недавно нам сняли этот диагноз! Я так счастлива! И Максим даже пошел в класс для одаренных детей», — разоткровенничалась артистка.

Лянка надеется познакомить Макса с отцом в самое ближайшее время. «Очень хочу, чтобы сын и муж доехали до Кишинева и встретились с папой, а также моим дедушкой. Дед очень многое дал мне, занимаясь моим воспитанием. Мама хорошо отнеслась к тому, что я возобновила общение с отцом», — отметила 32-летняя актриса на передаче «Судьба человека». 

Напомним, было время, когда Георге Грыу довольно негативно отзывался о дочери, считая ее неблагодарной. Мужчина был уверен, что свое место под солнцем Лянка нашла именно благодаря ему. Артистка нисколько не обижается на резкие слова родителя.

«В тот момент эта история была не для меня, а для него. Он таким образом вышел из тени. У каждого человека есть своя правда, но я считаю, что многого добилась именно благодаря маме. Наверное, человеку сложно признавать свои промахи. Я же отношусь к этому спокойно. Мне не за что прощать его», — поделилась она.

У Грыу возникали и проблемы в отношениях с мужем. Дело даже доходило до развода. Благо, все недопонимания удалось преодолеть. «Это был кризис, с которым сталкиваются все семьи. На третий-четвертый год совместной жизни появляются какие-то трудности, теряется взаимопонимание. Мне кажется, через это проходят все. Над любыми отношениями надо работать. Жаль, не все молодые семьи понимают это», — рассуждала артистка.

Фото: Legion-Media, Instagram


Материалы по теме:

Валентин Юдашкин впервые стал дедушкой
50-летняя Джанет Джексон поправилась на 43 кг за время беременности
Трамп стал дедушкой в девятый раз
Мадонна купит сыну дом в Лондоне
Добавлено: 19 мар 2020 в 14:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?

Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?

19 мар 07:14В мире
далее..
Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь

Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь

19 мар 06:21Украина
Преодолеть пандемию коронавируса Украине поможет Китай. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Речь о срочной гуманитарной помощи, по его далее..
МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек

МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек

19 мар 05:56Россия
Пандемия коронавируса Covid-19 оставит без работы почти 25 млн человек. Об этом сообщается на сайте Международной организации труда (МОТ, специализированное учреждение ООН). В МОТ далее..
В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек

В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек

19 мар 06:14В мире
В США подтверждены уже более 9 тысяч случаев коронавируса COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты федеральной и местной статистики.По далее..
США расширили санкции против Ирана на фоне ракетных ударов в Ираке

США расширили санкции против Ирана на фоне ракетных ударов в Ираке

18 мар 20:00Политика
Госдепартамент США ввёл сегодня, 18 марта, санкции в отношении девяти юридических и трех физических лиц, причастных к деятельности, которая «может создавать условия для далее..
Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года

Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года

19 мар 06:07Новости на сегодня
Василиса Володина поделилась своим экспертным мнением относительно дня весеннего равноденствия в 2020 году. В этот же день начнется новый астрологический год, астрономическая далее..



Лента новостей
Австралия закрыла границу из-за коронавируса

«Digital-printing» – Онлайн типография №1 в Москве

В Госдуму внесут законопроект о наказании за побег из-под карантина

Большой театр вернул долги Анастасии Волочковой

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко раскрыла свое лечение

Эксперт оценил возможные сроки карантина по коронавирусу в мире

Сирийская армия концентрирует силы на юге Идлиба, готовясь к наступлению

Источник назвал место и дату закрытых похорон Лимонова

Playboy останется без печатной версии

Металлоконструкции для прокладки кабеля от компании «Кубань-Лоток»

Путин прокомментировал "опасения" Запада насчет поправок в Конституцию

Названа причина смерти россиянки с коронавирусом

"Стало рушиться то, что строилось 10 лет": жена Джигана пожаловалась на жизнь после выходок мужа

Денежный лунный календарь на апрель 2020 года

Метро Лондона закрыли из-за коронавируса

Меркель: со Второй мировой войны не было больших вызовов, чем коронавирус

Ярослав Богданов: удар коронавируса по рынку труда обозначил нехватку механизмов регулирования

В Иркутске спасатель МЧС поймал девушку, прыгнувшую с балкона — видео

Министр финансов Германии сдал тест на коронавирус

Кэти Перри доказала в суде, что ее напрасно обвиняли в плагиате

Подвези врача: в Украине запустили полезный флешмоб

Европейские проститутки остались без денег из-за коронавируса

Последние новости
Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни С сына Лянки Грыу сняли страшный диагноз С сына Лянки Грыу сняли страшный диагноз Умершая от коронавируса москвичка преподавала в РГУ нефти и газа Умершая от коронавируса москвичка преподавала в РГУ нефти и газа В США нашли замену туалетной бумаге В США нашли замену туалетной бумаге В России полностью расшифровали геном коронавируса В России полностью расшифровали геном коронавируса Остара — кельтское весеннее равноденствие Остара — кельтское весеннее равноденствие Вера Брежнева поделилась новыми фото для украинского глянца и рассказала о минусах карантинной жизни Вера Брежнева поделилась новыми фото для украинского глянца и рассказала о минусах карантинной жизни Один из пациентов пошел на поправку: в Черновцах рассказали о состоянии зараженных коронавирусом Один из пациентов пошел на поправку: в Черновцах рассказали о состоянии зараженных коронавирусом Новый материал для энергонезависимой памяти создан на основе нитрида кремния Новый материал для энергонезависимой памяти создан на основе нитрида кремния Российские звезды запустили в соцсетях #мойдодырчеллендж Российские звезды запустили в соцсетях #мойдодырчеллендж Российская соцсеть запустила онлайн-экскурсии по закрывшимся музеям Российская соцсеть запустила онлайн-экскурсии по закрывшимся музеям
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"