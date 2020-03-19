С сына Лянки Грыу сняли страшный диагноз

В феврале сыну Лянки Грыу исполнилось девять лет. За это время Максим ни разу не виделся с родным дедушкой — в прошлом успешным молдавским актером Георге Грыу, которого на пике популярности сравнивали с самим Аленом Делоном.

Радость от появления на свет сына длилась недолго: врачи диагностировали у мальчика задержку речевого развития и... аутизм.

«В России нам прописали серьезные препараты, сильно влияющие на работу мозга. В связи с этим мы стали искать других специалистов. Поехали в Нью-Йорк, прошли необходимые тесты. Так в моей жизни появился этот город. Доктор сказала мне, что каждый день я должна быть со своим ребенком, заниматься с ним... А недавно нам сняли этот диагноз! Я так счастлива! И Максим даже пошел в класс для одаренных детей», — разоткровенничалась артистка.

Лянка надеется познакомить Макса с отцом в самое ближайшее время. «Очень хочу, чтобы сын и муж доехали до Кишинева и встретились с папой, а также моим дедушкой. Дед очень многое дал мне, занимаясь моим воспитанием. Мама хорошо отнеслась к тому, что я возобновила общение с отцом», — отметила 32-летняя актриса на передаче «Судьба человека».

Напомним, было время, когда Георге Грыу довольно негативно отзывался о дочери, считая ее неблагодарной. Мужчина был уверен, что свое место под солнцем Лянка нашла именно благодаря ему. Артистка нисколько не обижается на резкие слова родителя.

«В тот момент эта история была не для меня, а для него. Он таким образом вышел из тени. У каждого человека есть своя правда, но я считаю, что многого добилась именно благодаря маме. Наверное, человеку сложно признавать свои промахи. Я же отношусь к этому спокойно. Мне не за что прощать его», — поделилась она.

У Грыу возникали и проблемы в отношениях с мужем. Дело даже доходило до развода. Благо, все недопонимания удалось преодолеть. «Это был кризис, с которым сталкиваются все семьи. На третий-четвертый год совместной жизни появляются какие-то трудности, теряется взаимопонимание. Мне кажется, через это проходят все. Над любыми отношениями надо работать. Жаль, не все молодые семьи понимают это», — рассуждала артистка.

Фото: Legion-Media, Instagram