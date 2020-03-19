Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Мухаммед аль-ДжадаанAhmed Yosri / Reuters

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года. Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан, сообщает саудовское государственное информагентство SPA.

Пока пострадали наименее значимые статьи, которые лишились финансирования на 50 миллиардов реалов (13,32 миллиарда долларов). В совокупности эта сумма составляет менее пяти процентов бюджета.

Аль-Джадаан не исключил, что в случае обострения ситуации с распространением коронавируса во всем мире и новых проблем на нефтяном рынке статьи расходов могут пересмотреть дополнительно.

Цены на нефть начали снижение из-за ситуации с коронавирусом, которая ударила по мировому спросу. Однако обвалились они после развала сделки ОПЕК+, когда Россия не приняла предложенные условия, а Саудовская Аравия и ее партнеры по организации не согласились продлить снижение добычи нефти на текущем уровне.

В результате с 1 апреля участники соглашения лишаются каких-либо обязательств по добыче и уже запланировали ее повышение. Радикальнее всего отреагировала именно Саудовская Аравия, которая пообещала увеличить поставки нефти на три миллиона баррелей в сутки, а также предложила рекордную за десятки лет скидку. Таким образом королевство намерено увеличить свою долю на рынке и потеснить конкурентов, в первую очередь Россию.

За две недели нефть упала почти в два раза. К утру 19 марта стоимость эталонного сорта Brent опустилась до 26 долларов за баррель, а баррель WTI — до 23 долларов.

Аналитики полагают, что ценовая война может за несколько месяцев привести к переполнению всех хранилищ и даже падению стоимости сырья до отрицательных значений. На этом фоне повлиять на нефтяные цены Саудовскую Аравию попросили 13 американских сенаторов, намекнув, что в противном случае отношения двух стран пострадают.