Сенатор призвал Трампа запретить поставки нефти из России и стран ОПЕК

Сенатор-республиканец от нефтедобывающего штата Северная Дакота Кевин Крамер обратился к президенту Дональду Трампу с призывом наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК за предполагаемые попытки подорвать производство нефти в США.

"Иностранные державы используют ситуацию с распространением по миру коронавируса, чтобы заполнить рынки (дешевой нефтью — ред.) и вывести из строя наших внутренних производителей энергии", - пишет сенатор.

"Я призываю вас распорядиться, чтобы администрация предприняла немедленные действия... наложив эмбарго на нефть-сырец из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, таких как Ирак", - добавляет Крамер.

По его заявлению, в 2018 году США импортировали из трех упомянутых стран 1,5 миллиона баррелей в день. "Сегодня эти самые страны ожидают, что наши производители и рабочие потерпят убытки без какого-либо возмещения. Мы должны немедленно послать сигнал: над США нельзя издеваться и не уважать их", - заключил сенатор.