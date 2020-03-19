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Новости » Общество » Сеть "АТБ" ограничивает количество товаров, отпускаемых в одни руки

Сеть "АТБ" ограничивает количество товаров, отпускаемых в одни руки

Сеть "АТБ" ограничивает количество товаров, отпускаемых в одни руки
В сети супермаркетов "АТБ" с 18 марта установлено ограничение на количество товаров, продаваемых в одни руки. Такая мера была введена руководством компании для противодействия спекулянтам на фоне карантина и пандемии коронавируса.

"Ажиотаж создают не столько запасливые граждане, сколько недобросовестные покупатели, которые затем спекулируют товарами первой необходимости. Чтобы не допустить искусственно созданного ажиотажа, компания "АТБ-Маркет" вводит во всех супермаркетах превентивные меры. В частности, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки", - заявили представители сети.

В компании отметили, что данные меры являются вынужденными и направлены на борьбу со спекулянтами, которые наживаются на панике украинцев из-за карантина и коронавируса Covid-19.
"Заботясь о покупателях, компания боролась и будет бороться с искусственным ажиотажем на продукты первой необходимости. Просим наших покупателей с пониманием отнестись к этим ограничениям".

Представители "АТБ" уверяют, что товаров на полках супермаркетов достаточно, а пополнение магазинных складов будет осуществляться бесперебойно.

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Добавлено: 19 мар 2020 в 07:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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