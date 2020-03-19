Штраф за фейки про коронавирус

Фейковые новости о коронавирусе распространяют по всему интернету - чатах, мессенджерах и соцсетях. Люди получают ложные сообщения о зараженных коронавирусом, о ворах, ходящих в медицинских и химических костюмах, и другое.

За недостоверную информацию о людях, которые заразились коронавирусом в Амурской области, обвиняют женщину. Об этом стало известно РБК. Сотрудники МВД и ФСБ оперативно установили личность, распространявшую слухи. Ей оказалась местная жительница города Свободный. Любительнице ложных новостей грозит административный штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Самая популярная информация на сегодняшний день - это воры, которые ходят в специальных костюмах по квартирам. Якобы в доме зафиксирован случай заражения коронавирусом. Предложив дезинфекцию квартиры, злоумышленники попадают внутрь, усыпляют газом и выносят все из квартиры. Этот фейк предлагают распространить по всем знакомым и родственникам.

Еще одна фейковая новость звучит так :

"Сегодня в 23.00 и до 5.00 утра, вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты, и на улице после 23.00 находиться нельзя. Сообщили из военной части, просят распространить."

Подобные сообщения распространяются быстро по многим российским регионам, в разных городах. Они все не соответствуют действительности.

Прежде чем рассылать сообщения подобного рода, нужно убедиться в том, что они достоверны. Можно доверять только официальным источникам информации.