Шубенков осудил "животные инстинкты" россиян из-за скупки туалетной бумаги

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков осудил панику, распространившуюся по России в связи с коронавирусом Covid-2019. По мнению спортсмена, скупать туалетую бумагу в этой ситуации – значит, вести себя как животное.

В интервью "Спорт-Экспрессу" Шубенков сказал, что не понимает действий соотечественников.

"Это показатель того, что люди недалеко ушли от животных. Насколько же многие из нас подвержено панике и не хочет соображать. Ладно, когда закупаются крупами, макаронами. Это хотя бы можно понять: продукты, долго хранятся. Но рационального объяснения истерии вокруг туалетной бумаги не вижу", – сказал он.

Спортсмен подчеркнул: диарея не является симптомом коронавируса. Он посоветовал россиянам "включать бошки", чтобы население в целом не выглядело "испуганной амебой".

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