Сирийская армия концентрирует силы на юге Идлиба, готовясь к наступлению

Сирийская армия направила подкрепление в южную часть провинции Идлиб, в горный район Джебель Завия, на этой неделе на фоне отказа «непримиримых» боевиков подчиниться требованиям, согласно российско-турецким договорённостям от 5 марта, и покинуть позиции к югу от трассы М-4 (Алеппо — Латакия). По данным военных источников агентства Al-Masdar News, дополнительные подразделения правительственных войск в эти дни перебрасываются на южный участок идлибского фронта из соседних провинций Хама, Алеппо и Латакия.

Указывается, что силы Башара Асада готовятся возобновить наступление на террористов, но «будут ожидать окончательного одобрения со стороны своих российских партнёров, которые в настоящее время ведут переговоры с Турцией».

Ранее Анкаре был продлён крайний срок (до конца марта) для обеспечения вывода всех боевиков группировок «сирийской вооружённой оппозиции» к югу от трассы М-4, где российские военные должны приступить к патрулированию вдоль участка указанного шоссе. Однако действующие в южном секторе Идлиба боевики террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России) наотрез отказываются покидать занимаемые ими позиции.

Если они продолжат упорствовать, сирийская армия планирует наступление на крупный посёлок Ариха, который в настоящее время находится под контролем боевиков-исламистов, и далее на город Джиср аш-Шугур — оплот протурецких боевиков в Идлибе, отмечают источники Al-Masdar News.

Напомним, Россия и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населённого пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до посёлка Айн аль-Хабр. Соответствующая договорённость оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны России и Турции от 17 сентября 2018 года.